صور.. إخلاء مدرسة ابتدائية في أسوان بسبب تكرار طفح الصرف الصحي داخلها

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قررت إدارة إدفو التعليمية إخلاء مدرسة النجار الابتدائية في المحاميد التابعة لقرية الحجز قبلي، بسبب تكرار طفح الصرف صحي، ما أدى إلى إلغاء طابور الصباح وسوء حالة دورات المياه بالمدرسة.

وقال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، إنه وردت عدة شكاوى من معلمي المدرسة وأولياء أمور التلاميذ بسوء حالة المدرسة وتكرار طفح الصرف الصحي فيها.

وأضاف، أنه تفقد المدرسة اليوم الثلاثاء، رفقة عادل بشندي مدير إدارة إدفو التعليمية، وقرر إخلاء المدرسة كإجراء احترازي، ونقل طلابها سواء في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية إلى مدرسة حامد نادى الابتدائية المجاورة لها بنفس القرية بمسافة لا تتجاوز 500 متر لعدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أي أعباء مالية أو مشقة في التنقل، لحين إنهاء مشكلة الصرف الصحي وعودة الطلاب مرة أخرى إلى مدرستهم.

وأضاف عبد الرحمن عامر أنه تم مخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان للبدء في أعمال الصيانة الشاملة لشبكة الصرف الصحي داخل مدرسة النجار الابتدائية مع الإسراع في معدلات التنفيذ لعودة الطلاب إلى مدرستهم مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.