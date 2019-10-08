قبل عمليتها العسكرية الوشيكة في سوريا.. تركيا تحشد مقاتلين سوريين

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول (د ب أ)

نقل مقاتلو ما يعرف بالجيش السوري الحر قوات تابعة لهم باتجاه منطقة شمال سوريا التي تعتزم تركيا التوغل فيها ضد المليشيات الكردية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الثلاثاء أن عددا من المدرعات ومقاتلي "الجيش الحر" في الطريق من مناطق غرب نهر الفرات باتجاه المناطق الواقعة شرقه.

وتستهدف العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مليشيات كردية شرق نهر الفرات.

وذكرت الأناضول أن مقاتلي "الجيش السوري الحر" الذين لا يزالون غرب الفرات يسعون لصد أي هجمات محتملة لـ "حزب العمال الكردستاني".

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وفقا للرؤية التركية فإن ما يعرف بـ "وحدات حماية الشعب" الكردية هي ذراع لحزب العمال الكردي المحظور، مما يعني أنها تتبع إرهابيين.

وتسيطر هذه الوحدات على مناطق شرق الفرات تريد تركيا تحويلها إلى ما يعرف بمنطقة آمنة.

ومن غير المعروف على وجه التحديد حتى الآن متى ستبدأ هذه العملية العسكرية التركية.

ونقل الجيش التركي اليوم الثلاثاء مزيدا من الجنود والمدرعات إلى المناطق الحدودية مع سوريا.