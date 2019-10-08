أفغانستان: غارة مشتركة تقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (د ب أ)

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية والأفغانية قتلت عاصم عمر، زعيم تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية خلال غارة مشتركة على الجماعة المتطرفة جنوبي أفغانستان.

ولقي عمر، وهو باكستاني، حتفه في الغارة الشهر الماضي إلى جانب ستة آخرين من أعضاء تنظيم القاعدة ، بينهم مرسال عمر إلى زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، حسبما ذكرت وكالة الاستخبارات الأفغانية.

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وقالت السلطات المحلية إن المدنيين الذين حضروا حفل زفاف قتلوا في غارة يوم 23 سبتمبر في إقليم هلمند. وتضاربت الروايات بشأن عدد الضحايا وملابسات الحادث.

وقال عضوا برلمان الإقليم ، محمد ظفر صادق، وغلام والي أفغان، إن 15 مدنياً قتلوا. وقال عضو المجلس الإقليمي ماجد اخوندزادا ان العدد بلغ 40 شخصا.

وقال جوش جاك، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، إن القوات الأمريكية والأفغانية استهدفت بشكل مشترك مقاتلي القاعدة في إقليم هلمند. ولم يعترف جاك بمقتل أي مدنيين في العملية.