جولة لقرينة رئيس وزراء اليونان بالمتحف المصري الكبير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المتحف المصري الكبير صباح اليوم الثلاثاء، ماريفا ميتسوتاكيس، قرينة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإضافة لزوجة وزير البترول المصري طارق الملا، والوفد المرافق لهما.

وكان في استقبالهم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وزار الحضور معامل مركز الترميم وأرض المشروع وأبدوا إعجابهم وسعادتهم البالغة بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع القومي الكبير، متمنين زيارته مرة أخرى بعد الافتتاح.

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