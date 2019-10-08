ترامب يهدد ”بمحو“ اقتصاد تركيا إذا تجاوزت الحدود

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين؛ الاقتصاد التركي ”بالتدمير التام والمحو“ إذا أقدمت أنقرة على أي فعل يعتبره ”مجاوزًا الحدود“، وذلك في أعقاب قراره سحب القوات الأمريكية من شمال غرب سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: ”أؤكد مجددًا فحسب على ما شددت عليه من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبره بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى مجاوزًا الحدود، فسأدمر تمامًا الاقتصاد التركي وأمحوه، (لقد فعلت ذلك من قبل)“.