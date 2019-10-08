فرنسا: انسحاب أمريكا وهجوم تركيا في سوريا قد يقويان داعش

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستتابع عن كثب انسحاب الولايات المتحدة من شمال سوريا والهجوم التركي المحتمل؛ لأنهما يمكن أن يعززا تنظيم داعش.

وأضافت الوزيرة فلورنس بارلي للصحفيين في شمال فرنسا: ”يجب أن نكون منتبهين للغاية؛ لأن مثل هذا التحرك الذي يتعارض مع أهداف التحالف (المناهض لتنظيم داعش) يمكن أن يقوي التنظيم بدلًا من أن يضعفه أو يقضي عليه“.