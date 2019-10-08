قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستتابع عن كثب انسحاب الولايات المتحدة من شمال سوريا والهجوم التركي المحتمل؛ لأنهما يمكن أن يعززا تنظيم داعش.
وأضافت الوزيرة فلورنس بارلي للصحفيين في شمال فرنسا: ”يجب أن نكون منتبهين للغاية؛ لأن مثل هذا التحرك الذي يتعارض مع أهداف التحالف (المناهض لتنظيم داعش) يمكن أن يقوي التنظيم بدلًا من أن يضعفه أو يقضي عليه“.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: انسحاب أمريكا وهجوم تركيا في سوريا قد يقويان داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.