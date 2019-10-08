وزارة التربية في مصر تطرد اكثر من 1000 معلم لانتمائهم لجماعة الاخوان

اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، طارق شوقي، فصل 1070 معلمًا؛ لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها في مصر.

وأوضح وزير التعليم، أن قرار الفصل صادر بحق معلمين أدينوا بأحكام قضائية ”تجعلهم لا يصلحون لأن يكونوا تربويين“.

وأشار شوقي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أن ”فصل الـ1070 معلمًا جاء وفقًا لرؤية الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطبيقها العديد من الآليات للتطهير الداخلي، حفاظًا على مستقبل الطلاب“.

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وأكد الوزير المصري، على أنه ”قام بدراسة القرار جيدًا، واتبع السبل القانونية كافة“.

ومن جانب آخر، كشف الوزير المصري عن إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة في البلاد.

وكشف أن وزارته تبحث عن 120 ألف معلم؛ للتعاقد لمدة عام تجدد لمدة 3 سنوات، ويبدأ التقدم لها عبر البوابة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح شوقي، أن الحكومة لم تتح وظائف في الموازنة العامة، وأن الوزارة تتيح المسابقة في حدود إمكانياتها حيث تُكلف 1,6 مليار من موارد الوزارة.