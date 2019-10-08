الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء

علنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أنها قررت السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ إن ”الإمارات تسمح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من الغد.
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