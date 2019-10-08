الرئيس التونسي يستعرض جهود المؤسسة العسكرية في تأمين المسار الانتخابي

استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي مساهمة المؤسسة العسكرية في تأمين المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي، والمجهودات المبذولةلإنجاح هذه المحطات الانتخابية.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - أنه تم خلال اللقاء، الذيعقد اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بحث مستجدات الوضع العام الأمني والعسكري بالبلاد، واستعراض نتائج الزيارات التفقدية التي قام بها الزبيدي لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية في الفترة الأخيرة.
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