غادر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء ، بعد مشاركته بالقمة الثلاثية.
وكان رئيس الوزراء اليونانى قد أشاد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليوم، بالعلاقات المصرية - اليونانية، وقال إنها جذور عميقة تربط البلدين عبر الزمن والتاريخ.
وأضاف أن مصر بالنسبة لليونان ليست مجرد بلد صديق، بل دولة كبيرة ذات أهمية محورية في المنطقة، ومسؤولة عن تحقيق الاستقرار، ولها دور فعال بمنطقة التعاون الإسلامي والقارة الإفريقية، خاصة في ظل ترؤسها للاتحاد الإفريقي حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان يغادر القاهرة بعد مشاركته بالقمة الثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.