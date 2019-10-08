الجيش اليمني يحرر مواقع في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبد الله العجابي - وفقًا لموقع (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش حررت جبال

(بني سعد) وعددًا من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار.



وأشار العجابي إلى أن قوات الجيش قطعت

خطوط إمداد المليشيات الحوثي في (ليٌة) الممتد من (الظاهر) وحتى عمق (حيدان)، موضحًا أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية.



وأكد أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.