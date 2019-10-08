السودان يدعو لتنسيق الجهود مع مصر لمكافحة الإرهاب

دعا وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إلى مزيد من تنسيق الجهود مع مصر في كافة المجالات، مؤكداً على أزلية العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه في الخرطوم حسام عيسى سفير مصر بالسودان والعقيد أركان حرب أحمد مصطفى الشاذلي الملحق العسكري المصري، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ودعا الوزير السوداني إلى المزيد من تنسيق الجهود والعمل المشترك في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة خاصة التعاون العسكري المشترك في تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ودعم قضايا السلام بالسودان وأن تكون العلاقات على مستوى ونهج جديد يتجاوز التعقيدات التي اعترتها سابقاً في ظل ما يشهده السودان من تحولات أكثر انفتاحاً ووضوحاً وصدقاً في علاقاته الإقليمية والدولية خاصة مع الأشقاء.

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وقال إن العلاقات بينهما في أفضل حالاتها وستكون نموذجاً، مشيداً بدور مصر الكبير ووقوفها إلى جانب السودان إبان التحولات الأخيرة التي مرَّت بها البلاد.

من جانبه، أكد السفير المصري جاهزية بلاده لتنسيق العمل المشترك في كافة المجالات دعماً لموقف السودان بما يعززه ويحقق الأمن والاستقرار. كما عبر الملحق العسكري عن شكره ورعايته الكاملة لتنفيذ كافة الاتفاقيات والبروتوكولات العسكرية بين البلدين والعمل على توسيع فرص التعاون.