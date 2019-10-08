ترامب: لم نتخل عن الأكراد في سوريا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "لم تتخل عن الأكراد"، وذلك بعد يومين من قراره بدء سحب جنود أميركيين من سوريا والذي بدا وكأنه يعطي الضوء الأخضر لعملية تركية ضد المقاتلين الأكراد.

وكتب ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر": "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون"، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن لديها علاقة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك التجاري.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، إنها ربما تجري محادثات مع دمشق أو موسكو لملء فراغ أمني في حال الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من المنطقة.

ويخشى منتقدون من أن خطوة سحب القوات الأميركية من سوريا ستفتح المجال أمام ضربة تركية على القوات المتحالفة مع واشنطن. وقد وقادت تلك القوات القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وتعتبر أنقرة أن تلك القوات إرهابية لصلاتها بالمسلحين الأكراد الذي يشنون حملة تمرد مسلح في تركيا.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إنها استكملت الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا.

وقد أعربت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" إزاء خطة تركيا شن عملية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال سوريا وأبلغت أنقرة بأنها لن تدعم خطوتها.

وسحبت الولايات المتحدة 50 إلى 100 عنصر من "القوات الخاصة" من الحدود الشمالية لسوريا الاثنين، حيث ساهموا في منع هجوم يهدد به الجيش التركي منذ فترة طويلة ضد القوات الكردية.