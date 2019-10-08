قرقاش: التطورات الخطيرة المحيطة بسوريا تداعيات للانقسام العربي الحالي

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التطورات الخطيرة المحيطة بسوريا ليست إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي.

وكتب معاليه، في حسابه على "تويتر"، "دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني".

وختم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بالدعوة إلى عودة النظام العربي الإقليمي قائلاً "لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي".

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