مقتل أحد كبار قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان

أكد مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد كبار قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة أميركية-أفغانية مشتركة الشهر الماضي.

وقتل عاصم عمر في غارة في 23 سبتمبر على مجمع لطالبان في منطقة "موسى قلعة" بولاية هلمند الأفغانية.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان: إن عمر يحمل الجنسية الباكستانية.

وأضافت المديرية، في تغريدة على "تويتر"، إن عمر "قتل مع ستة أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة، معظمهم باكستانيون" في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

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جاءت الغارة في إطار عملية ليل 22-23 سبتمبر قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.

وقالت مديرية الأمن: إن من بين أعضاء القاعدة الستة الذين قتلوا في الغارة رجل يدعى "ريحان" مهمته التواصل مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.