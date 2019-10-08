كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يصف إجراءات الكونجرس لعزله بـ"المهزلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بوصف جلسات الاستماع الحالية في الكونجرس لإطلاق إجراءات لعزله، بأنها "مهزلة"، مبررا بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته.

وغرد الرئيس الأمريكي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة، "قد أرغب جدا بإرسال السفير جوردون سوندلاند وهو رجل جيد جدا وأمريكي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماما".

وصعدت إدارة الرئيس الأمريكي، اليوم، المواجهة مع الديموقراطيين في الكونجرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة، في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

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وكان السفير جوردون سوندلاند قد وافق على الادلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة"، بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.

وكان البنتاجون قد أعلن استعداده للتعاون مع الكونجرس، بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، "اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة، جميع مكاتب وزارة الدّفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".

وأوضح المتحدث، أنّ "هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديموقراطيين في الكونجرس، الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس".