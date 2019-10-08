كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الجوية الألمانية: تحطم طائرة عسكرية أمريكية غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن "الطائرة الحربية التي تحطمت قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية الأمريكية".

وأكد مسؤولون ألمان، على أن طائرة حربية من طراز "أف 16" تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان، غربي ألمانيا اليوم، دون وقوع إصابات.

وأشارت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدينة ترير الألمانية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسية في ألمانيا.

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وقالت متحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية: إن "الطائرة تحطمت في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت جرينتش)، خلال رحلة تدريب روتينية وأنه لم تقع إصابات".

وفي السياق ذاته، أعلنت محطة "إس.دبليو.آر" العامة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة حربية من طراز "إف 16" تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير غربي ألمانيا، وأضافت أن "الطيار تمكن من القفز بسلام".

وأوضحت المحطة نقلا عن الشرطة، أن كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها، ولم يتسن الاتصال بالسطات المحلية للتعليق على هذه التقارير.