كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب فرنسيون يطالبون بمقاطعة كأس العالم في قطر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقرير مصور يستعرض تفاصيل مطالبة نواب فرنسييون بقيادة النائب عن الحزب الاشتراكي، بمقاطعة فرنسا كأس العالم في قطر عام 2022، بعد فشلها في تنظيم بطولة العالم في ألعاب القوى.

وأكد النائب في البرلمان الفرنسي ريجي جوانيكو، خلال التقرير، أنه "لم يعد بإمكان الناس تحمل سوء الإدارة المالية والفساد والفضائح الاجتماعية الذى نشهده في قطر كيف منحت قطر في عامي 2013 و2014 هذان الحدثان وهم تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى وكرة القدم "المونديال" في قطر"، مشددًا على ضرورة مقاطعة المنتخب الفرنسي لكأس العالم في قطر، مضيفًا: "كانت مزحة صباح الاحد عندما شاهدت سباق مسافة 50 كيلو متر في قطر.

وأوضح البرلماني الفرنسي خلال التقرير، أن المتسابق يوهان دينيز، قال قبل سباقه "لقد أخذنا عند الأغبياء" في إشارة للقطريين، كما ان كيفن ماير، قال قبل بضعة أيام، هذه البطولة التي نظمتها قطر كارثة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة نخوض مباريات نهائيات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر، مما ينتج عنه تعطيل بقية تقويمات كرة القدم، متسائلًا: "هل تعتقد أنه من الطبيعي أن تقبل أن يكون المستعدين للدفع أو الفاسدين أو أولئك الذين اشتروا البطولات يقررون قانونهم علينا، مشددًا على أن السياسة يجب أن تستعيد السيطرة ويجب على السياسيين استعادة السيطرة على الهيئات الرياضية الدولية، ويجب أن تكون فرنسا على رأس هذه المعركة، هل لنا أن نؤيد من خلال تنظيم كأس العالم ما يحدث للعمالة هناك، هل نمشي على الجماجم؟، يجب أن يكون لحقوق الإنسان واحترام البيئة اولوية على القرارات التي يتم اتخاذها.

