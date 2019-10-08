كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تواصل دعم قطاع التعليم باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم قطاع التعليم في اليمن بافتتاح مدرسة جديدة في تعز، لتنضم إلى خمس مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر الماضي، ضمن حملة العودة إلى المدرسة، التي مكنت أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

فقد قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بافتتاح مدرسة قتيبة بن مسلم في مديرية الوازعية في محافظة تعز، بحضور السلطة المحلية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وثمن محمد علي، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الوازعية، الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيع الحياة في المديرية، مؤكدا على أن "إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث مدرسة قتيبة بن مسلم مكن نحو 1000 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية".

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ولفت مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الوازعية، إلى أن قطاع التعليم في مديرة الوازعية حظي بنصيب وافر من دعم الإمارات السخي والمتواصل عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وخلال الافتتاح، سلم مدير مكتب التربية لمندوب الهلال درعا تذكارية تكريما من قبل السلطة المحلية لهيئة الهلال.

وفي السياق نفسه نقل رئيس مجلس الآباء شكر وتقدير أهالي المنطقة كافة إلى دولة الإمارات، مؤكدا على أن فرحتهم بعودة أبنائهم وبناتهم إلى صفوفهم الدراسية لا توصف.

ويشار إلى أن أكثر من 346 مدرسة تم تأهيلها من قبل الإمارات في اليمن، فيما تشمل حملة العودة إلى المدرسة افتتاح 16 مدرسة في الساحل الغربي لليمن، وتأثيث 10 مدارس افتتحتها الهيئة في وقت سابق، وتوزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة في المدارس المؤهلة كافة في باب المندب بمحافظة تعز وصولا إلى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.