قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في بني ملال، ظهر اليوم الثلاثاء، متابعة ثلاثيني “مكفوف” بتهمة الاتجار في المخدرات، واستهلاكها.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتهم اعتقل، أول أمس الأحد، قرب منزله في حي أيت الطحيش، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه، إذ تمت متابعته في حالة اعتقال.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المتهم في السجن المحلي في بني ملال، حيث قررت المحكمة عقد أول جلسة محاكمة للمعني بالأمر، غدا الأربعاء .
وأفادت عائلة المتهم أنها تستغرب كيف يمكن لشخص يعاني “العمى” أن يبيع المخدّرات في الشارع العام، وأكدت أن ابنها مريض، ويحتاج إلى الرعاية الاجتماعية وليس الاعتقال.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال “مكفوف” بتهمة الاتجار في المخدرات وعائلته: كيف لمكفوف أن يبيع “الحشيش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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