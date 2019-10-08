الدارالبيضاء.. تسريح أزيد من 600 عامل في 4 شركات من دون إذن مسبق بعد رجوعهم من العطلة السنوية – التفاصيل

فوجئ أزيد من 600 عامل وعاملة بالإغلاق المفاجئ لأربع شركات، حيث كانوا يعملون، في وجوههم بعد رجوعهم من العطلة السنوية، بداية شهر شتنبر 2019 من دون إذن مسبق.

وحسب الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن عمال كل من شركة “أنتيرترونيك” (300 عاملة عامل) في عين السبع، وشركة “واسني شوز للأحذية (147 عاملة وعامل) واريال كونفيكسيون (120 عاملة وعامل) في البرنوصي، و”كومباتي” (40 عاملة وعامل) في عين الشق، فضلا عن 25 عاملا في شركة “CFAO” (داف سابقا) في منطقة ليساسفة، تعرضوا لتسريح جماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن مئات العمال والعاملات صدموا بإغلاق مفاجئ للشركات في وجوههم بعد رجوعهم من العطلة السنوية، ما خلق حالة من الاستياء في صفوفهم، جراء القرارات الأحادية، والمفاجئة، التي أثرت سلبا في وضعيتهم المادية، والاجتماعية، والنفسية، وتشريدهم، وتركهم عرضة للضياع، والتشرد.

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وعبر الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى، عن استنكاره لمثل هذه الممارسات، والتصرفات، والاغلاق المفاجئ في وجه العمال، والعاملات، بالإضافة إلى كل الممارسات، والتصرفات، التي اعتبرتها “تضرب في العمق الحق، والحريات النقابية، والإجهاز على حقوقهم، ومكتسباتهم.

وطالب المصدر ذاته السلطات العمومية بالتدخل لإنصاف العمال، والعاملات وإنقاذهم، وأسرهم من الضياع، والتشرد، ومن كل مأساة اجتماعية.