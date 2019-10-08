- 1/2
- 2/2
تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صور لسيارة فارهة، مركونة في مكان ممنوع على أحد أرصفة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وهي السيارة التي كانت معروفة بين سكان العاصمة الاقتصادية، ويلقبونها بسيارة “جاكوار الطبيب”، لكون صاحبها يحاول استغلال صفته المهنية لتبرير توقفه في مكان ممنوع.
وفي ذات السياق، تجاوبت مصالح الأمن مع شكايات المواطنين، حيث أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أن عناصر شرطة السير والجولان قامت بتحرير مخالفة الوقوف في مكان ممنوع وعدم تجديد رخصة السياقة في حق سائق سيارة خاصة، كان يستوقفها بجانب رصيف يحمل علامة منع الوقوف ويضع فيها شارة الانتماء لهيئة الأطباء.
ويوضح المصدر ذاته، أنه عهد لدائرة الشرطة المختصة ترابيا بالبحث مع سائق السيارة المذكورة بعدما تبين أنه لا يحمل وثائق ملكية السيارة وشهادة التأمين، ولم يدل بها لشرطي المرور. وكانت عناصر شرطة السير والجولان بالدار البيضاء قد سحبت منذ سنة ونصف تقريبا من صاحب نفس السيارة ظرفا يحمل خاتم ولاية أمن الدار البيضاء، كان يحتوي على دعوة للحضور، وذلك بعدما تبين أنه كان يضعها أسفل الواقية الزجاجية الأمامية لسيارته الخاصة بطريقة مشوبة بالتجاوز.
وشدد مصدر أمني على أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء حريصة على تطبيق أحكام مدونة السير، بصرف النظر عن صفة أو هوية أو وظيفة مستعملي الطريق الذين يرتكبون مخالفات مرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يستغل صفته المهنية للوقوف في مكان ممنوع في الدار البيضاء .. غضب على “فيسبوك” والأمن يحرر المخالفة -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.