رحيل الفنان المصري طلعت زكريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحل مساء اليوم، الثلاثاء، الفنان الكوميدي المصري، طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرّضه لوعكة صحية فجر اليوم، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنّان مساء اليوم، ونشر عضو مجلس إدارة النقابة على حسابه في "فيسبوك"، عزوز عادل، منشورًا جاء فيه: "تنعى النقابة الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل".

وصباح اليوم، أعلنت ابنة الفنّان، إيمي، عبر "فيسبوك" عن تعرّضه لوعكة صحية (لم تحددها)، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، مطالبة محبيه بـ"الدعاء له". ومنذ 2017، يعاني زكريا من أزمة صحية إثر دخوله في غيبوبة نتيجة إصابة بأحد شرايين الدماغ رغم تعافيه منها.

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وولد الفنان الراحل في آذار/ مارس 1960، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984؛ وشارك زكريا في بطولة أفلام عديدة أبرزها "طباخ الريس" الذي حقق إيرادات ونسب مشاهدة عالية.

وتدور أحداث الفيلم حول طباخ شعبي في أحد الأحياء الشعبية، يفاجأ في أحد الأيام أن رئيس البلاد أحد ضيوفه، ثم يتم ترشيحه ليصبح الطباخ الخاص به، قبل أن يتم إقالته من القصر جراء حديثه عن نبض الشارع والغلاء.

كما شارك في أفلام أخرى بينها "سيد العاطفي" و"الرجل الأبيض المتوسط" و"التجرية الدنماركية" و"قصة الحي الشعبي"، فيما كان آخر أفلامه "حليمو أسطورة الشواطئ" الذي عرض في دور السينما كانون الأول/ ديسمبر 2017.

كما قدم طلعت زكريا العديد من المسرحيات أشهرها "سكر هانم" و"وراء كل مجنون امرأة"، فضلا عن عدد من المسلسلات منها "مبروك جالك قلق" و"ضبط وإحضار".