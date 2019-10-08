شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الجنوبية توجه رسالة هامة إلى الحوثيين .. شاهد والان مع التفاصيل

وجه جنود في القوات المسلحة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رسالة هامة إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على خلفية الإنتصارات التي حققتها القوات الجنوبية في الضالع .

وقال الجنود في رسالتهم التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي "أبلغوا عبدالملك الحوثي -زعيم الميليشيات الحوثية- أن عزة أبناء الجنوب لا تكسر لإن عزتهم بالله" .. مؤكدين أنه لا يهزم جيش يقوده الرئيس عيدروس الزبيدي -القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي- .

وأعلنت القوات المسلحة الجنوبية، ظهر اليوم، سيطرتها على مدينة الفاخر، شمالي محافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما أعلنت مساء اليوم، سيطرتها على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر .