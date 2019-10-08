شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مناطق التماس في الحديدة والان مع التفاصيل

دفعت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، خلال الساعات الماضية، بإعداد كبيرة من مسلحيها نحو مناطق التماس في محافظة الحديدة، وذلك في إطار خرقها لإتفاق الهدنة الأممية .

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة نقلاً عن مصادر ميدانية، ان الميلشيا الحوثية المدعومة حشدت خلال الساعات الماضية أعداد كبيرة من مسلحيها مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة نحو مناطق مختلفة من مديريات محافظة الحديدة .

وأفادت المصادر بقيام المليشيات بحشد مجموعات مسلحة في مدينة زبيد ويجرى الدفع بها بإتجاه المزارع التابعة لمناطق الجبلية والتحيتا على متن أطقم تابعة للميلشيا الحوثية .

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فيما أوضحت مصادر عسكرية ميدانية أنها رصدت وصول بعض عناصر مسلحة تابعة للميلشيات الحوثية إلى مناطق قريبة من مديرية حيس قادمة من مثلث القهرة الواقعة غرب محافظة إب والمحاذية لمدينة حيس .

وفي ذات السياق تحدثت المصادر عن تعزيز المليشيات لمواقعها في أطراف مديرية الدريهمي ، ومنطقة كيلو 16 جنوبي الحديدة وصلت على متن أطقم تابعة للمليشيا .

وتأتي هذه التحركات واستقدام التعزيزات للميلشيات الموالية لإيران في إطار التصعيد الخطير الذي تمارسه للقضاء على عملية السلام ، وضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة .