شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تثمن العلاقات المتميزة والعريقة مع الصين والان مع التفاصيل
ثمن وزير الخارجية محمد الحضرمي، العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط اليمن بالصين .
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم ، بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء أستعرض الحضرمي تطورات الأوضاع على الساحة المحلية وجهود عملية السلام في بلادنا..معربا عن تقدير بلادنا للدعم الكامل والثابت من قبل الصين للحكومة والشعب اليمني.
من جانبه ، نقل السفير الصيني تحيات وتهنئة وزير خارجية الصين للحضرمي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية .. مجدداً موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وجهود تحقيق الامن والاستقرار والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي اليمنية.
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