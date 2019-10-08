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اليمن تثمن العلاقات المتميزة والعريقة مع الصين

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ثمن وزير الخارجية محمد الحضرمي، العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط اليمن بالصين .

 

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم ، بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

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وخلال اللقاء أستعرض الحضرمي تطورات الأوضاع على الساحة المحلية وجهود عملية السلام في بلادنا..معربا عن تقدير بلادنا للدعم الكامل والثابت من قبل الصين للحكومة والشعب اليمني.

 

من جانبه ، نقل السفير الصيني تحيات وتهنئة وزير خارجية الصين للحضرمي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية .. مجدداً موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وجهود تحقيق الامن والاستقرار والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

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