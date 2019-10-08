شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. البرلمان يجمد عمل مجالس المحافظات ويطلق منح مالية للعاطلين والان مع التفاصيل

صوت البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على تجميد عمل مجالس المحافظات وإطلاق مِنح مالية للعاطلين عن العمل، وذلك ضمن سلسلة قرارات لتطويق الاحتجاجات الشعبية.

وقال بيان صادر عن البرلمان أن اللجنة النيابية المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين أوصت باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء، وصرف تعويضات للجرحى وإطلاق منحة مالية دورية للعاطلين عن العمل من الخريجين .

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وتأتي تلك الإجراءات في ظل مساعٍ برلمانية وسياسية لتطويق الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عراقية، خلال الأسبوع الماضي، فيما يرى سياسيون أن تلك المقترحات الإصلاحية ما زالت لا ترتقي إلى حجم الأزمة التي يعاني منها العراق، والمتمثلة بالهدر الكبير في المال العام، وسيطرة عصابات وجهات مسلحة على الموارد الرئيسية للبلاد.

وقتل أكثر من 105 شخص وأصيب أكثر من 6 الاف خلال قمع السلطات العراقية لإحتجاجات شهدتها مختلف المدن للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للعاطلين .