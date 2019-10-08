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الشرعية اليمنية ترفض الإنخراط في مشاورات سياسية جديدة قبل بتنفيذ إتفاق السويد

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أكدت الحكومة الشرعية رفضها الإنخراط في أي مشاورات سياسي جديدة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، قبل تنفيذ بنود إتفاق السويد .

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، اليوم، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بلدنا، لاطلاعهم على أخر المستجدات على الساحة اليمنية .

 

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وأكد الحضرمي على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وعلى ضرورة الا يتم تجاوز اتفاق الحديدة والتركيز على حل قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة كون حل هذه القضية سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل.

 

وأضاف بان الحل ومفتاح الانخراط في مشاورات سياسية جديدة مرتبط بتنفيذ هذا الاتفاق.

 

من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم للحكومة الشرعية ولجهود المملكة العربية لاحتواء الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية، واستمرارهم في مساندة الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيثس، لافتين الى ما يمثله اليمن من أهمية للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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