منصور بن زايد ورئيس وزراء السودان يبحثان الأوضاع بالمنطقة

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان مستجدات الأوضاع في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرئيس الحكومة السودانية الدكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له بقصر الوطن في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والسودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

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حضر اللقاء أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استقبل في وقت سابق الثلاثاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، الثلاثاء، العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات العربية والإقليمية.