احتجاز سوري اختطف شاحنة وداهم سيارات غرب ألمانيا

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رويترزالثلاثاء 2019/10/8 08:22 م بتوقيت أبوظبي
شاحنة تصطدم بـ6 سيارات في مدينة ليمبورج
اعتقلت السلطات الألمانية سورياً للاشتباه في قيامه بخطف شاحنة واصطدامه بعدد من السيارات في غرب ألمانيا، الإثنين.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مسؤولي أمن قولهم إن الحادث الذي وقع في مدينة ليمبورج يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابي.
ورفض المدعي رالف بادل التعقيب على الدافع وراء الهجوم، الثلاثاء، وقال إنه يتم التعامل معه على أنه شروع في قتل.
وذكر أن الشاحنة اصطدمت بـ8 سيارات في المدينة التي تقع شمالي فرانكفورت.
ومن المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 32 عاماً أمام قاضٍ، سيحدد إن كان لا بد من استصدار مذكرة اعتقال رسمية.
وقال "بادل" إن الشرطة فتشت عنوانين مرتبطين بالمشتبه به، وصادرت هواتف محمولة ووحدات تخزين.
وأضاف: "لا نستطيع تقديم تفاصيل عن الدافع. يتم التحقيق في كل الاحتمالات".
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