موسوي: سيتم ارسال تفاصيل مبادرة هرمز للسلام خطيا الى البلدان ذات الصلة قريبا

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ أن "مبادرة هرمز للسلام سيتم ارسال تفاصيلها خطيا الى البلدان ذات الصلة قريبا"، موضحاً أن "ايران واستمرارا للمبادرات والمشاريع الرامية لارساء السلام والاستقرار في المنطقة قدمت مشروعا جديدا يرتبط ب​الخليج الفارسي​ والامن في المنطقة وتدخل فيه جميع بلدان المنطقة و​الامم المتحدة​".

ووصف المشروع بـ"التفصيلي نسبياً ويمكن إطلاق مبادرة هرمز للسلام عليه ويضم بنودا واهدافا وآليات تنفيذية حيث تم تقديمه بشكل اجمالي وعام من قبل ​رئيس الجمهورية​ ووزير الخارجية في ​نيويورك​"، منوهاً الى أن "هذه المبادرة سيتم الانتهاء من صياغتها وإرسالها الى البلدان ذات الصلة وسيكشف عن تفاصيلها قريباً".