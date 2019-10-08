كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أن "مبادرة هرمز للسلام سيتم ارسال تفاصيلها خطيا الى البلدان ذات الصلة قريبا"، موضحاً أن "ايران واستمرارا للمبادرات والمشاريع الرامية لارساء السلام والاستقرار في المنطقة قدمت مشروعا جديدا يرتبط بالخليج الفارسي والامن في المنطقة وتدخل فيه جميع بلدان المنطقة والامم المتحدة".
ووصف المشروع بـ"التفصيلي نسبياً ويمكن إطلاق مبادرة هرمز للسلام عليه ويضم بنودا واهدافا وآليات تنفيذية حيث تم تقديمه بشكل اجمالي وعام من قبل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية في نيويورك"، منوهاً الى أن "هذه المبادرة سيتم الانتهاء من صياغتها وإرسالها الى البلدان ذات الصلة وسيكشف عن تفاصيلها قريباً".
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: سيتم ارسال تفاصيل مبادرة هرمز للسلام خطيا الى البلدان ذات الصلة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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