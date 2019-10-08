اخبار العالم

رئيس أذربيجان عيّن أحد المقربين منه رئيسا جديدا للحكومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن رئيس البرلمان في ​أذربيجان​، أوكتاي أسادوف أمام النواب، أنّ "الرئيس الأذربيجاني ​إلهام علييف​، عيّن مستشاره الاقتصادي علي اسدوف، رئيسًا جديدًا للوزراء"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الوزراء نوروز محمدوف قدّم استقالته الّتي قبِلها الرئيس".

ووافق النواب على التعيين بـ105 أصوات وعدم اعتراض أي نائب.

وترزح أذربيجان الغنية بموارد الطاقة تحت وطأة تراجع أسعار ​النفط​ عالميا، وقد يكون قرار الرئيس تعيين رئيس جديد للحكومة مدفوعا برغبته في تنشيط الاقتصاد الراكد، وفق محللين.

وكان قد تم تعيين محمدوف رئيسا للحكومة في نيسان من العام الماضي، بعد أن عمل مستشارا لعلييف للسياسة الخارجية ونائبا لرئيس موظفي الرئاسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أذربيجان عيّن أحد المقربين منه رئيسا جديدا للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا