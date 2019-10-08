رئيس أذربيجان عيّن أحد المقربين منه رئيسا جديدا للحكومة

أعلن رئيس البرلمان في ​أذربيجان​، أوكتاي أسادوف أمام النواب، أنّ "الرئيس الأذربيجاني ​إلهام علييف​، عيّن مستشاره الاقتصادي علي اسدوف، رئيسًا جديدًا للوزراء"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الوزراء نوروز محمدوف قدّم استقالته الّتي قبِلها الرئيس".

ووافق النواب على التعيين بـ105 أصوات وعدم اعتراض أي نائب.

وترزح أذربيجان الغنية بموارد الطاقة تحت وطأة تراجع أسعار ​النفط​ عالميا، وقد يكون قرار الرئيس تعيين رئيس جديد للحكومة مدفوعا برغبته في تنشيط الاقتصاد الراكد، وفق محللين.

وكان قد تم تعيين محمدوف رئيسا للحكومة في نيسان من العام الماضي، بعد أن عمل مستشارا لعلييف للسياسة الخارجية ونائبا لرئيس موظفي الرئاسة.