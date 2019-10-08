تحذير بوجود قنبلة قرب مقر المحكمة العليا في واشنطن

حذرت المحكمة العليا بالعاصمة الأميركية ​واشنطن​، من وجود ​قنبلة​ قرب مقرها، قبل بدء قضاة جلسة بشأن حقوق المثليين.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المتحدثة باسم المحكمة، كاثي أربيرغ، أنّ "​الشرطة​ تحقق في طردين مشبوهين تم العثور عليهما اليوم، قرب تقاطع بين المحكمة ومكتبة ​الكونغرس​ و​مبنى الكابيتول​".

وأشارت إلى أنه "تم العثور على الطردين المشبوهين قبل استماع قضاة المحكمة للدفاع في قضية متعلقة بحقوق المثليين".

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