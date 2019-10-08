لافروف بحث هاتفيا مع جاويش أوغلو الأوضاع شمالي سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، الأوضاع شمالي ​سوريا​. كما بحثا الأوضاع في منطقة ​البلقان​، والعلاقات الثنائية من كافة الجوانب، وسبل تعميق التعاون بين البلدين.

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