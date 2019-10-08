عراقجي ينتقد السياسة الاوروبية بالحفاظ على الاتفاق النووي دون تحمل التكاليف

انتقد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ "​سياسة​ ​اوروبا​ بالحفاظ على ​الاتفاق النووي​ دون تحمل التكاليف"، مؤكدا ان "الوضع المتوتر الراهن في منطقة ​الخليج الفارسي​ متأثر بسياسة التدخل الاميركية".

ولدى استقباله المدير العام للدائرة السياسية بالخارجية البرتغالية كوشتا بريرا، أشار عراقجي الى "العلاقات الايرانية البرتغالية والتي تعود الى خمسة قرون"، معربا عن "ارتياحه للتواصل الثقافي والجامعي بين البلدين"، معتبراً أنه "يشكل رصيدا هاما لترسيخ العلاقات الاجتماعية والشعبية".

وأكد "ضرورة تفعيل الآليات الجادة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مبيناً أن "​طهران​ تتوقع من الاطراف الاوروبية ان تتصدى للتفرد"، منتقداً "سياسة الاوروبيين بالحفاظ على الاتفاق النووي دون تحمل أية تكاليف".

وشدد على ان "الوضع المتوتر الراهن في منطقة الخليج الفارسي، متأثر بسياسة التدخل الاميركية"، مؤكداً أن "اولوية ​الجمهورية​ الاسلامية تتمثل في تحقيق الامن والاستقرار والازدهار الاقتصادي للمنطقة بأسرها".