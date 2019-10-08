سانا: العثور على ذخائر بعضها سعودي الصنع وأدوية من مخلفات الإرهابيين بريف السويداء

ذكر مصدر لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "في إطار عمليّات التمشيط والتفتيش المتواصلة لتأمين المناطق المحرّرة من الإرهاب وبالتعاون مع الأهالي، تمّ العثور على مستودع كبير للذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كان معدًّا ومموّهًا داخل إحدى المغارات تحت الأرض في منطقة صخرية شديدة الوعورة في منطقة اللجاة في ريف السويداء الشمالي الغربي، المُتاخم لريف درعا الشمالي الشرقي".
وأوضح أنّ "المستودع كان يضمّ 52 صندوق ذخائر من بنادق ورشاشات "بي كي سي" و"دوشكا" وقذائف "آر بي جي 7" وقذائف "ب 12"، إضافة لحشوات دافعة مختلفة وقذائف وعبوات وأحزمة ناسفة وألبسة وأدوية بعضها غربي وسعودي وأردني المنشأ".
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