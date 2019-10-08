عبد المهدي والحلبوسي بحثا بالتعاون للاستجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، أنّ الأخير "التقى التقى رئيس مجلس النواب ​محمد الحلبوسي​، في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة والجهود المبذولة للاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، ولِما ورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة، والطلبات الّتي سلّمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات المباشرة والإتصالات الّتي أُجريت مع ممثّليهم".

وأوضح في بيان، أنّه "جرى التباحث حول حزمة الإصلاحات والقرارات الأولى الّتي أعلنتها الحكومة، والاستمرار بتقديمها وصولًا إلى تطمين أبناء شعبنا على حرص السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة على الاستماع للمطالب المحقّة والإستجابة لها"، لافتةً إلى أنّ "الجانبين بحثا أيضًا بالخروقات والاعتداءات الّتي أدّت إلى وقوع شهداء وجرحى من المتظاهرين وأفراد ​الأجهزة الأمنية​، وتركيز الجهود على حفظ الأمن والاستقرار بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في ​بغداد​ والمحافظات".