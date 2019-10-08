الحكومة المصرية: الدولار كاد يصل إلى 35 جنيها

لفت رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​ إلى أن "أصعب قرار على أي حكومة أو أي قيادة سياسية هو أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي"، مشيرًا الى أن "هذه البرامج تأكل من شعبية ​الحكومة​. فالمؤسسات المالية قالت إن سعر ​الدولار​ كان سيصل من 30 إلى 35 جنيه لولا تعويم الجنيه، هل تتخيلون كيف سيكون شكل مصر وسعر السلع للمواطن لو لم ننفذ هذا البرنامج؟"

ونوه مدبولي بأن "قرار الإصلاح الاقتصادي قرار صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد أن يتم اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة، وتكون أقل حدة"، مشددًا على أن "الهدف منها هو التنمية والانطلاق نحو ​المستقبل​، لذلك تم اتخاذ تلك القرارات الصعبة".

وتجدر الإشارة الى أن " مصر نفذت عام 2016 أهم قرار اقتصادي اتخذته البلاد في تاريخها الحديث، وهو تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى "تعويم الجنيه"، والذي تم يوم الخميس 3 تشرين الثاني 2016.

