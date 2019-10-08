ستولتنبرغ سيزور تركيا يوم الجمعة في 11 تشرين الأول في زيارة رسمية

أفاد حلف "الناتو" بأن "أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ سيزور تركيا يوم الجمعة في 11 تشرين الأول الحالي، في زيارة رسمية".
ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للحلف، إلى إيطاليا الأربعاء، واليونان الخميس، قبيل زيارته لتركيا.
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