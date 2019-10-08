ستولتنبرغ سيزور تركيا يوم الجمعة في 11 تشرين الأول في زيارة رسمية

أفاد حلف "​الناتو​" بأن "أمين عام الحلف ​ينس ستولتنبرغ​ سيزور ​تركيا​ يوم الجمعة في 11 تشرين الأول الحالي، في زيارة رسمية".

ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للحلف، إلى ​إيطاليا​ الأربعاء، و​اليونان​ الخميس، قبيل زيارته لتركيا.