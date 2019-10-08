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ستولتنبرغ سيزور تركيا يوم الجمعة في 11 تشرين الأول في زيارة رسمية

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أفاد حلف "​الناتو​" بأن "أمين عام الحلف ​ينس ستولتنبرغ​ سيزور ​تركيا​ يوم الجمعة في 11 تشرين الأول الحالي، في زيارة رسمية".

ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للحلف، إلى ​إيطاليا​ الأربعاء، و​اليونان​ الخميس، قبيل زيارته لتركيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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