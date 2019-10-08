جمارك صيدا توقف فاناً محملاً بالمعسل المزور المهرب

تمكنت المديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا من توقيف "فان" محمل بالمعسل المزور المهرب، وبناء عليه قامت قوة من ضابطة صيدا بمداهمة مستودع عائد لصاحب العلاقة في منطقة النبطية، وتم ضبط كمية من المعسل المزور المهرب، وسلمت المضبوطات مع المهرب وال"فان" المحجوز، لاجراء المقتضى القانوني.
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