جمارك صيدا توقف فاناً محملاً بالمعسل المزور المهرب

تمكنت ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة صيدا من توقيف "فان" محمل بالمعسل المزور المهرب، وبناء عليه قامت قوة من ضابطة صيدا ب​مداهمة​ مستودع عائد لصاحب العلاقة في منطقة ​النبطية​، وتم ضبط كمية من المعسل المزور المهرب، وسلمت المضبوطات مع المهرب وال"فان" المحجوز، لاجراء المقتضى القانوني.

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