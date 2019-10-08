أهالي بلدة الشرقية نفذوا اعتصاما رفضا لاقامة مطمر للنفايات لمنطقة النبطية في اطراف البلدة

نفذ أهالي ​بلدة الشرقية​ ( ​النبطية​) اعتصاما حاشدا في ساحة البلدة احتجاجا ورفضا لاقامة مطمر للنفايات لمنطقة النبطية في الاطراف الشرقية من بلدتهم "لما يسببه ذلك من اضرار بيئية وصحية وخاصة ان المطمر المنوي اقامته قريب من المنازل السكنية وعلى مسافة قريبة جدا من مدارس المهدي ".

واحتشد الاهالي في الساحة على وقع الاناشيد الحماسية، ورفعت عشرات من الاطفال والفتية لافتات كتب على بعضها " مطمر ​النفايات​ لن يمر" ، و" لن نسكت عن اقامة مطمر في بلدتنا"، و" ارفعوا ايديكم السوداء عن بلدتنا" ، و" اهالي بلدة الشرقية يرفضون اقامة المطمر"، " لا لسماسرة الموت والنفايات"، و" لا لمطمر الموت"، و" لا تقتلونا ارحموا طفولتنا"، و" حياتنا واولادنا بخطر لن نسمح بتدميرها"، و" منضل نقول الشرقية بتتنفس مقاومة" ، و" بمطمركم ​السرطان​ قادم لامحال"، وهتف العشرات من المعتصمين " لا لمطمر الموت".

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