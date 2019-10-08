المرعبي عرض مع هنادي بري اوضاع المعاهد المهنية في عكار

عرض عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني ​هنادي بري​، اوضاع المعاهد المهنية في عكار. ورحب المرعبي بـ"الخطوات الهامة التي اتخذتها بري في تفعيل الانتاج واعطاء المساحة الكبرى للطلاب من خلال تأمين مختلف الاختصاصات في المعاهد المهنية وخصوصا في الارياف"، منوها بالتطور اللافت للتعليم المهني، داعيا الاهالي الى "توجيه ابنائهم اليه لانه ضمانة لهم بالمستقبل".

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