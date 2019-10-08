أبو الحسن: أنتم عبيد تصوبون على الكبار كي تكبروا وما أنتم سوى أقزام مناكيد

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "شجعان هم وخلف القضبان أحرار، وأنتم بأغلال الوصاية عبيد تصوبون على الكبار كي تكبروا وما انتم سوى ​أقزام​ مناكيد. صبراً صبراً لا بد للقيد ان ينكسر ولا بد للحق ان ينتصر".



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