الطبش: نجاح مؤتمر أبوظبي يعود لثقة القيادة الإماراتية بالحريري ورغبتها بمساعدة لبنان

رحّبت عضو "​كتلة المستقبل​" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، بـ"نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى ​الإمارات​، الّتي تُوّجت بتوقيع اتفاقيات بين البلدين، وبرفع حظر سفر الإماراتيين إلى ​لبنان​، وهو إجراء يُعزّز الثقة باستقرار لبنان وأمنه، ويصبّ في مصلحة البلدين".

وأكّدت في بيان، أنّ "نجاح مؤتمر ​أبوظبي​ للاستثمار يعود بالدرجة الأولى لثقة القيادة الإماراتية بالحريري ومشروعه، ويدلّ بوضوح على رغبتها في مساعدة لبنان على تخطّي أزماته، وتقديم كلّ الدعم المطلوب". ولفتت إلى أنّ "هذا الدعم سيُترجم في الفترة المقبلة عبر خطوات ملموسة تطال الفرص الاستثماريّة، الّتي تحدّث عنها الحريري بكلّ موضوعيّة ومسؤوليّة".

وإذ أعربت الطبش عن تقديرها لـ"قيادة الإمارات الحكيمة الّتي تقف دائما إلى جانب لبنان وفي أصعب الظروف"، شدّدت على "عمق العلاقة التاريخيّة بين الشعبين والبلدين".