الجيش: زورقان حربيان تابعان للعدوّ الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية

أعلنت قيادة الجيش ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/10/2019 ما بين الساعة 17.15 والساعة 18.25، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 300 متراً.
كما وأعلنت أنه وبتاريخ 8/10/2019 الساعة 6.45، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 240 متراً، ولمدّة 15 دقيقة. تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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