الجيش: زورقان حربيان تابعان للعدوّ الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية

أعلنت ​قيادة الجيش​ ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/10/2019 ما بين الساعة 17.15 والساعة 18.25، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها 300 متراً.

كما وأعلنت أنه وبتاريخ 8/10/2019 الساعة 6.45، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 240 متراً، ولمدّة 15 دقيقة. تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".