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رئيس غرفة صيدا عرض مع الملحق التجاري العراقي العلاقات الاقتصادية

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التقى رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد صالح​ والاعضاء الملحق التجاري في ​السفارة​ ​العراق​ية في ​بيروت​ مشرق اسماعيل محمد مع وفد اقتصادي عراقي وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الاقتصادية بين ​لبنان​ والعراق وسبل تعزيز التبادل التجاري ومختلف مجالات التعاون الاقتصادي.

ووجه الملحق التجاري العراقي الدعوة الى صالح والقطاعات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية و​رجال الأعمال​ في الجنوب للمشاركة الواسعة في معرض ​بغداد​ الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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