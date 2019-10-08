رئيس غرفة صيدا عرض مع الملحق التجاري العراقي العلاقات الاقتصادية

التقى رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد صالح​ والاعضاء الملحق التجاري في ​السفارة​ ​العراق​ية في ​بيروت​ مشرق اسماعيل محمد مع وفد اقتصادي عراقي وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الاقتصادية بين ​لبنان​ والعراق وسبل تعزيز التبادل التجاري ومختلف مجالات التعاون الاقتصادي.

ووجه الملحق التجاري العراقي الدعوة الى صالح والقطاعات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية و​رجال الأعمال​ في الجنوب للمشاركة الواسعة في معرض ​بغداد​ الدولي.