رئيس غرفة صيدا عرض مع الملحق التجاري العراقي العلاقات الاقتصادية

التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح والاعضاء الملحق التجاري في السفارة العراقية في بيروت مشرق اسماعيل محمد مع وفد اقتصادي عراقي وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق وسبل تعزيز التبادل التجاري ومختلف مجالات التعاون الاقتصادي.
ووجه الملحق التجاري العراقي الدعوة الى صالح والقطاعات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال في الجنوب للمشاركة الواسعة في معرض بغداد الدولي.
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