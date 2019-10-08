قائد الجيش التقى الخليل: ليس هناك جيش آزره شعبه إلا وانتصر وما من جيش واجهه شعبه إلا وهُزم

أوضح أمين عام "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​أنور الخليل​، عند زيارته يرافقه وفد من منطقة ​حاصبيا​، قائد الجيش ال​لبنان​ي ​العماد جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، "أنّنا جئنا لنؤكّد وقوفنا إلى جانب مؤسسة ​الجيش اللبناني​، الّتي شكّلت ولا زالت قلب لبنان ودرعه وسياجه الأول".

وشدّد على "أنّنا نشدّ على أياديكم في دوركم الحاسم المتّصل بالاستقرار الأمني الداخلي الّذي يمثّل الأساس لكلّ استقرار، فقد رأينا مؤخّرًا أنّ هناك مخطّطًا يستهدف أقدس وأفضل مؤسسات الوطن بالتشكيك والتضليل". وأشار إلى أنّ "الأكثرية الساحقة من المواطنين يضعون الجيش على رأس المؤسسات الوطنية"، واعدًا بـ"متابعة قضية موازنة ​وزارة الدفاع​ مع الكتلة و​لجنة المال والموازنة​ وفي ​مجلس النواب​".

من جهته، أشاد راعي أبرشية صور للموارنة المطران شكر الله نبيل الحاج، بتضحيات الجيش وعطائه، مستنكرًا "كلّ الحملات التي يتعرّض لها"، مبيّنًا أنّ "الأمن الّذي ينعم به الناس هو من ثمار تلك التضحيات".

بدوره، لفت العماد عون إلى "أنّني أشكركم وأشكر دعمكم للمؤسسة العسكرية الّتي هي منكم وإليكم". وركّز على أنّه "ليس هناك جيش آزره شعبه إلّا وانتصر، وما من جيش واجهه شعبه إلّا وهُزم، لأنَّ سلاح الكون بأسره لا يوازي سلاح محبّتكم لهذا الجيش".