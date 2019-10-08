ريفي: ما نطلبه في توقيف الشيخ كنعان ناجي إتباع الأصول القانونية والقضائية

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "ما نطلبه في توقيف الشيخ ​كنعان ناجي​ إتّباع الأصول القانونية والقضائية وجلاء الحقيقة لا سيما وأن التحقيق في الكثير من الإتهامات التي طالت الكثيرين أثبتت براءتهم"، مشيرًا الى أن "الشيخ كنعان مناضل كبير قضى معظم حياته في خدمة ​طرابلس​ و​الشمال​ و​لبنان​، ولا يجوز الإستهانة بتاريخه النضالي وطرابلس تقدّر عالياً تفانيه في خدمتها وهي الى جانبه".

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