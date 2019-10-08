ثلاثة جرحى نتيجة حادث سير على طريق الشام الدولية عند مفترق الروضة-البقاع

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ في ثلاثة جرحى الى ​مستشفى​ ​تعنايل​ العام أصيبو نتيجة تعرضهم ل​حادث سير​ وقع على ​طريق الشام​ الدولية عند مفترق الروضة-البقاع.

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