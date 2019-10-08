إصابة شاب بطلق ناري من بندقية صيد عن طريق الخطأ في الضنية

أصيب الشاب ب. ل. بطلق ناري من سلاح صيد، في رجله اليمنى عن طريق الخطأ، في بلدة السفيرة - الضنية، أثناء قيامه بممارسة هواية الصيد قرب منزله، ونقل على الاثر إلى "مركز العائلة الطبي" في زغرتا للمعالجة.
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